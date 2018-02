Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Crash auf Tankstellengelände

LPI-NDH: Crash auf Tankstellengelände

Bad Langensalza - Ca. 1700 Euro Schaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Donnerstag auf dem Tankstellengelände in der Sondershäuser Straße. Gegen 17.30 Uhr hatte ein 41-jähriger Autofahrer mit seinem Skoda an einer Zapfsäule gehalten. Dann setzte dieser leicht zurück und stieß gegen einen dahinter wartenden Audi. Personen kamen nicht zu Schaden.

OTS: Landespolizeiinspektion Nordhausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126723 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126723.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 961503 E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx