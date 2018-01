Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Crash beim Abbiegen

LPI-NDH: Crash beim Abbiegen

Berlingerode - Ca. 6000 Euro Schaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend in Berlingerode. Ein 56-jähriger Autofahrer wollte aus Richtung Neuendorf kommend, an der Einmündung zur Landstraße zwischen Berlingerode und Günterode nach links abbiegen. Hierbei stieß er mit einem von links und vorfahrtsberechtigten Audi zusammen. Personen kamen nicht zu Schaden.

