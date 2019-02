Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Dachs ins Auto gelaufen

LPI-NDH: Dachs ins Auto gelaufen

Breitenholz - Eine unliebsame Begegnung mit einem Dachs hatte am Dienstagabend ein Autofahrer in Breitenholz. Der 23-jährige Mann war mit seinem Peugeot in Richtung Gernrode unterwegs, als plötzlich das Tier auf die Straße lief. Es kam zum Zusammenstoß. Das Tier überlebte und lief davon, am Auto entstand Sachschaden.

OTS: Landespolizeiinspektion Nordhausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126723 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126723.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 961503 E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx