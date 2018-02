Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Diebe auf Baustelle

LPI-NDH: Diebe auf Baustelle

Dingelstädt - Werkzeug und Baumaterialien wurden in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag in Dingelstädt gestohlen. Unbekannte waren vermutlich mit einem Originalschlüssel in den Rohbau Am Plan eingedrungen und nahmen von dort die gelagerten Gegenstände mit. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

