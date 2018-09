Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Diebstahl aus einem Fahrzeug

LPI-NDH: Diebstahl aus einem Fahrzeug

Mühlhausen - In der Zeit vom 31.08.2018 zum 01.09.2018 wurde aus einem PKW, welcher in der Brückenstraße abgestellt war, ein Fahrrad und ein Aktenkoffer entwendet. Das Fahrzeug stand über Nacht vermutlich mit nicht verriegeltem Kofferraum auf dem Parkplatz. Der oder die Täter konnten den Kofferraum öffnen und so ins Fahrzeug gelangen.

