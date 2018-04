Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Diebstahl eines Fahrrades

LPI-NDH: Diebstahl eines Fahrrades

Mühlhausen - Am 21.04.2018 gegen 14:00Uhr stellte ein 63jähriger Mann sein silbernes Damenfahrrad vor dem Euronics in der Ammerschen Landstraße in Mühlhausen ab und sicherte es mittels Stahlseilschloss, indem er den Rahmen mit dem Hinterrad verband. In den daran befindlichen Seitentaschen befanden sich zuvor eingekaufte Nahrungsmittel. Als er sein Fahrrad wieder zu nutzen beabsichtige, stellte er fest, dass dieses mitsamt dem Einkauf entwendet wurde.

