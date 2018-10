Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Diebstahl verhindert

LPI-NDH: Diebstahl verhindert

Sondershausen - Am Dienstagnachmittag begab sich ein Mann in den Einkaufsmarkt in der Albert-Kuntz-Straße. Dort nahm er mehrere Zahnbürsten aus dem Regal, die er in seinem Rucksack verstaute. Anschließend passierte er den Kassenbereich, ohne die Waren zu bezahlen. Von einem Mitarbeiter darauf angesprochen, wehrte sich der 36-Jährige und versuchte zu fliehen. Ein hinzueilender Zeuge kam dem Mitarbeiter zu Hilfe, sodass der 36-Jährige bis zum Eintreffen der Polizisten festgehalten werden konnte. Gegen den polizeibekannten Mann wurde Anzeige erstattet.

