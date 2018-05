Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Drei Drogenfunde an einem ...

LPI-NDH: Drei Drogenfunde an einem Abend

Mühlhausen - Am Donnerstagabend stellten Polizisten in Mühlhausen gleich mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz fest. Gegen 20.10 Uhr kontrollierten die Beamten einen Fahrradfahrer in der Pfannschmidtstraße. Dabei nahmen sie bei dem 30-jährigen Mann Cannabisgeruch wahr. Auf Nachfrage, händigte er den Beamten wenig später die Drogen aus. Ein weiterer Fahrradfahrer wurde gegen 23.00 Uhr in der Pfortenstraße kontrolliert. Auch hier fanden die Polizisten bei dem 35-jährigen Mann Marihuana. Nur 15 Minuten später stellten die Beamten in der Thomas-Münzer-Straße ebenfalls Cannabis bei einem 30-Jährigen sicher. Gegen die Männer wurde Anzeige erstattet.

OTS: Landespolizeiinspektion Nordhausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126723 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126723.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 961503 E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx