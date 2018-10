Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Drei Personen durch Unfall ...

LPI-NDH: Drei Personen durch Unfall leicht verletzt

Nordhausen - Am 12.10.2018, 07:05 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen Nordhausen und Bielen, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Der Unfallgeschädigte befuhr die Nordhäuser Straße aus Richtung Nordhausen kommend in Richtung Bielen. Der Unfallverursacher wollte zur gleichen Zeit die Nordhäuser Straße aus der Straße Im Krug in Richtung Alte Leipziger Straße queren. Dabei übersah der Unfallverursacher den vorfahrtsberechtigten Unfallgeschädigten und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Neben dem Personenschaden entstand noch ein Sachschaden von ca. 10000EUR. Zur Bergung beider Fahrzeuge kamen zwei Abschleppdienste zum Einsatz.

