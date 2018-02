Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Drogenfahrten unterbunden ...

LPI-NDH: Drogenfahrten unterbunden (Bad Frankenhausen)

Bad Frankenhausen - Weil er zügig unterwegs war, kontrollierten Polizisten am Donnerstag, gegen 21.40 Uhr einen Autofahrer in der Seegaer Straße. Ein Drogentest bei dem 20-Jährigen verlief positiv. Er musste mit zur Blutentnahme. Bei der Durchsuchung seines Autos und der zwei Insassen im Alter von 19 und 21 Jahren wurden neben Drogenutensilien auch nicht zugelassene Feuerwerkskörper gefunden. Gegen alle Drei wurde Anzeige erstattet, die aufgefundenen Gegenstände wurden sichergestellt. Ebenfalls unter Drogen war ein 33-jähriger Autofahrer in der zurückliegenden Nacht in Sondershausen unterwegs. Er wurde gegen 02.10 Uhr in der Hospitalstraße kontrolliert. Während der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Mann momentan auch keinen Führerschein besitzt.

OTS: Landespolizeiinspektion Nordhausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126723 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126723.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 961503 E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx