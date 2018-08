Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Dunkler Pkw verursacht ...

LPI-NDH: Dunkler Pkw verursacht Unfall und flüchtet

Heiligenstadt - Einen Schaden von mindestens 1000 Euro verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer am Mittwochvormittag bei Heiligenstadt. Kurz nach 11.00 Uhr war ein Lkw mit Auflieger auf der Straße zwischen Richteberg und der Max-Planck-Straße unterwegs. Auf Höhe Dorotheenhof kam dem Sattelzug ein dunkler Pkw in der Straßenmitte entgegen. Der 30-jährige Fahrer versuchte dem Pkw auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht verhindern. Anstatt anzuhalten, setzte der Pkw seine Fahrt in Richtung Witzenhausen, Firma Magna, fort. An der Unfallstelle konnten Fahrzeugteile des unbekannten Pkw aufgefunden werden. Demnach könnte es sich um einen dunklen Ford Fiesta, ab Baujahr 2017, handeln. Dieser müsste erhebliche Beschädigungen an der Fahrerseite aufweisen. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem genannten Pkw machen? Wem ist ein stark beschädigter Pkw aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606/6510 entgegen.

