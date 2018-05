Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Durstige Weinkenner

LPI-NDH: Durstige Weinkenner

Wiehe - Zwei Kartons mit insgesamt 12 Flaschen Wein wurden am Mittwoch zwischen 15.30 Uhr und 15.55 Uhr in der Roßlebener Straße in einem Mehrfamilienhaus gestohlen. Eine Nachbarin hatte die Weinlieferung von der Post für den eigentlichen Empfänger entgegen genommen und im Hausflur unter einer Treppe abgestellt. Nur eine knappe halbe Stunde später waren die Kartons im Wert von fast 90 Euro verschwunden. Hinweise nimmt die Polizei in Artern unter der Telefonnummer 03466/3610 entgegen.

