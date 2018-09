Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: E-Bike vor Arztpraxis ...

LPI-NDH: E-Bike vor Arztpraxis gestohlen

Nordhausen - Am Donnerstag schlugen Fahrraddiebe in Nordhausen zwischen 12.30 Uhr und 17.15 Uhr zu. Sie hatten es auf ein E-Bike, das im Hinterhof einer Arztpraxis in der Oskar-Cohn-Straße abgestellt war, abgesehen. Bei dem Rad handelte es sich um ein braunes Fahrrad des Herstellers Mifa, Typ Alu-Falt, im Wert von ca. 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

OTS: Landespolizeiinspektion Nordhausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126723 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126723.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 961503 E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx