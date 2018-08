Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Eigentümer gesucht

LPI-NDH: Eigentümer gesucht

Nordhausen - Am 18.08.2018 gegen 16:00 Uhr wurden Beamte der Nordhäuser Polizei auf ein herrenloses, ungesichertes Fahrrad der Marke "Bulls" in grün/weiß aufmerksam. Dieses stand an der Parkallee gegenüber der Jet Tankstelle bei den Straßenbahngleisen. Im Umfeld war kein Eigentümer ausfindig zu machen. Da kein strafechtlicher Zusammenhang erkennbar war wurde das Fahrrad an die Stadt Nordhausen als Fund übergeben. Der Eigentümer kann sich ab Montag, den 20.08.2018 mit geeignetem Eigentumsnachweis bei der Stadt Nordhausen melden.

