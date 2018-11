Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Ein Mensch bei Unfall getötet

LPI-NDH: Ein Mensch bei Unfall getötet

Rottleben - Bei einem schweren Verkehrsunfall am Donnerstagmittag ist im Kyffhäuserkreis ein Mensch ums Leben gekommen. Ein 65 Jahre alter Mann aus Sondershausen war gegen 12.30 Uhr mit seinem Chevrolet am Ortsausgang Rottleben mit einem entgegenkommenden Opel Insignia zusammengestoßen. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Die 41 Jahre alte Frau im Opel kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Unfallstelle ist bislang immer noch vollgesperrt.

