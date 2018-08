Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Einbrecher in ...

LPI-NDH: Einbrecher in leerstehendem Gebäude

Heringen - Am Dienstagnachmittag drangen Unbekannte gegen 16.30 Uhr in den leerstehenden, ehemaligen Supermarkt in der Philipp-Müller-Straße ein. Die Diebe gelangten gewaltsam über den Eingangsbereich in das Gebäude. Anschließend wurde das Objekt durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen gingen die Einbrecher jedoch leer aus. Erst am Wochenende des 16. Und 17. Juni 2018 waren Unbekannte in den leerstehenden Markt eingedrungen. Sie hinterließen einen Sachschaden von ca. 15000 Euro. In diesem Zusammenhang hatte die Geschädigte für Hinweise, die zur Ergreifung der oder des Täters führen, eine Belohnung in Höhe von 2000 Euro ausgesetzt. (Siehe Pressemeldung vom 08. August 2018)

