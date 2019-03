Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Einbrecher in ehemaliger ...

LPI-NDH: Einbrecher in ehemaliger Spielothek - Zeugen gesucht

Artern - Am Donnerstag wurde der Einbruch in die ehemalige Spielothek in der Puschkinstraße bekannt. Unbekannte waren gewaltsam in das leerstehende Gebäude eingedrungen. Der oder die Diebe bauten das darin befindliche Buntmetall ab und nahmen es mit. Es entstand ein Schaden von ca. 10000 Euro. Wer hat etwas bemerkt? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

