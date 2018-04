Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Einbrecher kamen am Morgen

LPI-NDH: Einbrecher kamen am Morgen

Mühlhausen - Unbekannte drangen am Donnerstagmorgen zwischen 08.00 Uhr und 08.30 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Pfannschmidtstraße ein. Sie hatten es auf elektronische Artikel abgesehen. Der Wohnungsinhaber war zunächst nicht in seine Wohnung gelangt, da man das Schloss beschädigt hatte. Erst als der Schlüsseldienst die Tür öffnete, stellte er den Einbruch fest. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

