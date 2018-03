Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Einbruch in Apotheke

LPI-NDH: Einbruch in Apotheke

Nordhausen - In der Nacht zum Samstag wurde in eine Apotheke in der Nordhäuser Reichsstraße eingebrochen. Die Täter richteten erheblichen Sachschaden an. Sie brachen die Eingangstür auf und durchwühlten den Kassenbereich. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zur Höhe des entstandenen Gesamtschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Einbruch machen können, sich bei einer Polizeidienststelle zu melden.

