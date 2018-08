Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Einbruch in Büro

LPI-NDH: Einbruch in Büro

Sondershausen - Unbekannte drangen in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch in die Räumlichkeiten des Bauernverbandes am Jechaer Anger ein. Hierbei wurde eine Fensterscheibe zerstört, um in das Gebäude zu gelangen. Nachdem mehrere Schränke aufgebrochen und durchwühlt worden sind, verließen der oder die Täter das Gebäude mit einer geringen Summe an Bargeld und einer Säge. Der Schaden wird auf ca. 700 Euro geschätzt.

