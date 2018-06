Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Einbruch in einen Keller

LPI-NDH: Einbruch in einen Keller

Nordhausen - Zwischen Samstag, 12.00 Uhr, und Dienstag, 20.00 Uhr, hatten es bislang unbekannte Diebe auf den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Halleschen Straße abgesehen. Die Diebe verschafften sich gewaltsam Zutritt in eine der Kellerparzellen und stahlen u.a einen Handwagen, einen Tapeziertisch und einen Farbeimer im Wert von 100 Euro. Ob der oder die Täter auch in weitere Kellereinheiten des Mehrfamilienhauses eingebrochen sind, ist nun u.a. Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und weiteren Geschädigten. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

