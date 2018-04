Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Einbruch in Fitnessstudio

LPI-NDH: Einbruch in Fitnessstudio

Sondershausen - Am Sonntagmorgen 29.04.2018 kurz nach Mitternacht wurde der Einbruch in das Fitnessstudio "La Vita Fitness" in Sondershausen gemeldet. Unbekannte Täter drangen zu diesem Zeitpunkt durch gewaltsames Aufbrechen einer Fensterverglasung in das Objekt ein und entwendeten zielgerichtet zwei Geldkassetten aus dem Tresenbereich. Anschließend verließen sie das Objekt auf dem selben Weg. Hinweise zum Tatgeschehen bitte an die PI Kyffhäuser.

