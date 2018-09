Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Einbruch in Gartenlaube

LPI-NDH: Einbruch in Gartenlaube

Greußen - Ein unbekannter Täter drang in dem Zeitraum von Mittwoch, 10.00 Uhr, bis Freitag, 10.15 Uhr, an unbekannter Stelle in ein Gartengrundstück in der Kleingartenanlage im Ried in Greußen ein. Am Gartenhaus wurde anschließend ein bereits gekipptes Fenster gewaltsam geöffnet. Nachfolgend stellte der Täter das Fenster im Innenraum ab und drang in die Räumlichkeiten ein. Hier wurden an einem Schrank die Türen geöffnet. Anschließen verließ der Täter ohne Beutegut den Garten wieder. Wer hat Beobachtungen zum Tatgeschehen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei Sondershausen gern entgegen.

OTS: Landespolizeiinspektion Nordhausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126723 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126723.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Kyffhäuser Telefon: 03632 6610 E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx