Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Einbruch in Gartenlauben

LPI-NDH: Einbruch in Gartenlauben

Sondershausen - In der Nacht vom Donnerstag zum Freitag brachen Unbekannte in zwei Gartenlauben in der Sondershäuser Hospitalstraße ein. Entwendet wurden zwei Schachteln Zigaretten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 400 Euro. Durch eine Wildkamera auf einem der beiden Grundstücke wurden Aufnahmen von einem der Unbekannten gefertigt.

