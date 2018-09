Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Einbruch in mehrere Keller

LPI-NDH: Einbruch in mehrere Keller

Oldisleben - In der Nacht vom 21.09.2018 zum 22.09.2018 wurde in Oldisleben die Kellertür eines Mehrfamilienhauses im Kummelrainweg aufgehebelt. Dadurch gelangten unbekannte Täter in die Kellerräume und öffneten dort insgesamt 6 Keller. Entwendet wurden Verlängerungskabel und eine Verteilerbuchse, andere vermeintliche Wertgegenstände wurden zurück gelassen. Entstandener Sachschaden: ca. 200,- EUR Beutegut: ca. 100,- EUR

