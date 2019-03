Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Einbruch in Schwefelbad

LPI-NDH: Einbruch in Schwefelbad

Bad Langensalza - Am Dienstagmorgen wurde bei der Polizei ein Einbruch in das Schwefelbad in der Erfurter Straße bekannt. Unbekannte waren gewaltsam über ein Fenster in das Bad eingedrungen. Der oder die Einbrecher verwüsteten die Räumlichkeiten und hinterließen Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Ersten Ermittlungen zufolge nahmen sie lediglich einen Fußabtreter mit. Wer hat etwas bemerkt? Wem sind verdächtige Personen in der Nähe des Schwefelbades aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

