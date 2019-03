Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Erfolgloser Fluchtversuch

LPI-NDH: Erfolgloser Fluchtversuch

Nordhausen - Am Freitag, gegen 22:05 Uhr sollte in Nordhausen, Sangerhäuser Straße der Fahrer eines VW Polo einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Als der 33- jährige Fahrzeugführer die Polizeibeamten bemerkte, gab dieser Gas, um sich der Kontrolle zu entziehen. Während seiner Flucht fuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Stadt. Dabei mißachtete er das Rotlicht einer Lichtzeichenanlage, wobei ein vorfahrtsberechtigter Verkehrsteilnehmer eine Gefahrenbremsung einleiten mußte, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Im Bereich der Frankenstraße stoppte der Fahrzeugführer seine Fahrt und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Die Polizeibeamten konnten ihn kurze Zeit später, in einem Busch versteckt, aufgreifen. Bei den anschließend folgenden polizeilichen Maßnahmen wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz der notwendigen Fahrerlaubnis ist und unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln stand. Die entsprechenden Anzeigen dazu wurden gefertigt.

OTS: Landespolizeiinspektion Nordhausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126723 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126723.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Inspektionsdienst Nordhausen Telefon: 03631 960 E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx