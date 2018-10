Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Erneut Motoradunfälle am ...

LPI-NDH: Erneut Motoradunfälle am Kyffhäuser

Sondershausen - Am vergangenen Samstag musste die Polizeiinspektion erneut Unfälle auf der Bundesstraße 85 am Kyffhäuser aufnehmen, betroffen war in beiden Fällen die als beliebte Motoradstrecke bekannte Nordseite des Berges.

Um 12:45 Uhr rutschte einem Biker im Bereich einer Linkskurve aufgrund feuchter Fahrbahn das Vorderrad weg, so dass dieser von der Fahrbahn abkam und sich bei dem anschließenden Sturz schwer verletzte. Der Fahrer wurde in der Folge in ein Krankenhaus eingeliefert, am Motorrad entstand geringer Sachschaden.

Um 14:51 Uhr krachte es dann erneut. Ein 40jähriger Motoradfahrer geriet in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Motorrad. Glücklicherweise wurde bei diesem Unfall niemand verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 6000 Euro.

OTS: Landespolizeiinspektion Nordhausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126723 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126723.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Kyffhäuser Telefon: 03632 6610 E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx