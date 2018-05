Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Erst Opfer, dann Täter

LPI-NDH: Erst Opfer, dann Täter

Nordhausen - Im Zusammenhang mit einer körperlichen Auseinandersetzung in den frühen Morgenstunden des 26.05.18 wurde die vermeintliche Geschädigte zunächst vor Ort durch die Beamten nicht mehr angetroffen. Etwa 30 Minuten später konnte die 49-Jährige bei einem Bekannten, welcher ebenfalls in Nordhausen wohnt, festgestellt werden. Sie gab an, dass sie nach einem Streit mit dem Lebensgefährten die gemeinsame Wohnung verlassen habe und mit dem PKW zu dem Bekannten gefahren ist. In diesem Zusammenhang nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,75 Promille. Es erfolgte eine Blutentnahme im Krankenhaus. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

