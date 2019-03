Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Essen auf Herd vergessen - ...

LPI-NDH: Essen auf Herd vergessen - Bewohner im Krankenhaus

Schlotheim - Auf dem Herd vergessenes Essen löste am späten Dienstagabend in der Straße Auf der Ohm einen Polizei- und Feuerwehreinsatz aus. Gegen 23.40 Uhr schlug der Brandmelder einer Wohnung an. Deren 30 Jahre alter Bewohner war eingeschlafen und hatte eine Bratpfanne mit Essen auf dem Herd vergessen. Dies führte zu einer starken Rauchentwicklung. Der 30-Jährige kam ins Krankenhaus. Sachschaden entstand nicht.

