Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Fahren ohne Fahrerlaubnis

LPI-NDH: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bad Frankenhausen - Am Freitag, den 15.03.2019, um 15:39 Uhr stellte eine Besatzung der PI Kyffhäuser einen "alten Bekannten" in der Dr.-Graef-Straße in Bad Frankenhausen fest, welcher seinen Pkw Fiat im öffentlichen Straßenverkehr führte, ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Der 53-jährige Fahrzeugführer war in der Vergangenheit schon mehrfach durch die Beamten der PI Kyffhäuser kontrolliert worden und bei diesen wegen gleichgelagerter Sachverhalte bekannt. Der Fahrzeugschlüssel wurde erneut sichergestellt. Eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde erstattet.

