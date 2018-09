Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Fahren unter Alkoholeinwirkung

LPI-NDH: Fahren unter Alkoholeinwirkung

Schlotheim - In der "Sorge" in Schlotheim wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich eine Verkehrskontrolle bei einm PKW-Fahrer durchgeführt. Während der Kontrolle wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 0,51 Promille ergab. In der weiteren Folge wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige eröffnet und ein weiterer, gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt. Es zeigte sich, dass der Fahrer das Fahrzeug mit einer Alkoholmenge im Körper führte, die zu einer Atemalkoholkonzentration von 0,27 mg/l führte. Erlaubt sind bei normaler Fahrweise weniger als 0,25 mg/l. Dem Fahrer droht jetzt ein Bußgeld von mindestens 500,- Euro und ein Monat Fahrverbot.

