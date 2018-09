Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Fahren unter Drogen

LPI-NDH: Fahren unter Drogen

Bad Langensalza - Bei einer Verkehrskontrolle am Sonntagmorgen wurde am Fliegerhorst in Bad Langensalza ein PKW-Fahrer kontrolliert. Während der Kontrolle wurde ein Drogenvortest bei dem kontrollierten Fahrer durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf Cannabis und Amphetamine. Durch die Beamten wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eröffnet und eine Blutentnahme angeordnet. Sollte sich das Ergebnis des Drogentests bestätigen droht dem Fahrer ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500,- Euro und 1 Monat Fahrverbot.

OTS: Landespolizeiinspektion Nordhausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126723 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126723.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Unstrut-Hainich Telefon: 03601 4510 E-Mail: pi-unstrut-hainich@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx