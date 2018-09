Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Fahren unter Einfluss ...

LPI-NDH: Fahren unter Einfluss berauschender Mittel

Nordhausen - Am 16.09.2018 um 11:55 Uhr wurde in Nordhausen in der Halleschen Straße eine 32-jährige Fahrzeugführerin einer Kontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Die angeordnete Blutentnahme wurde im Südharzklinikum durchgeführt und die Person anschließend aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

