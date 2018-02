Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Fahrer unter ...

LPI-NDH: Fahrer unter Drogeneinfluss gestoppt

Woffleben - Am Dienstagabend kontrollierten Polizisten in der Straße der Freundschaft in Ellrich den Fahrer eines VW. Mit dem 20 Jahre alten Fahrer wurde ein Drogentest durchgeführt. Dieser zeigte ein positives Ergebnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Beamten erstatteten Anzeige.

