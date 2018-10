Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Fahrerflucht in Nordhausen

LPI-NDH: Fahrerflucht in Nordhausen

Nordhausen - In den frühen Morgenstunden des 28.10.2018 ereignete sich in Nordhausen, An der Salza ein Verkehrsunfall, bei dem erheblicher Sachschaden entstand. Gegen 02:00 Uhr wurde die Polizeiinspektion Nordhausen darüber informiert, dass am genannten Ort ein Pkw der Marke Kia in zwei Stromverteilerkästen gefahren sei. Der Fahrer des Unfallfahrzeugs flüchtete anschließend zu Fuß von der Unfallstelle. Durch den Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 20.000 Euro. Möglicher Weise hat sich der Fahrzeugführer bei dem Aufprall nicht unerheblich verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen die den Unfallhergang beobachtet haben oder die den Fahrzeugführer haben flüchten sehen. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst der Landespolizeiinspektion Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

OTS: Landespolizeiinspektion Nordhausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126723 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126723.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Inspektionsdienst Nordhausen Telefon: 03631 960 E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx