Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Fahrrad aus Garage gestohlen

LPI-NDH: Fahrrad aus Garage gestohlen

Wachstedt - Innerhalb von nur zehn Minuten stahlen bislang Unbekannte am Dienstag in Wachstedt ein Fahrrad. Das Rad des Herstellers Conway war in einer Garage in der Hauptstraße abgestellt. Es hat einen Wert von ca. 600 Euro. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 17.30 Uhr und 17.40 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 zu melden.

OTS: Landespolizeiinspektion Nordhausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126723 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126723.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 961503 E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx