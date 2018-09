Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Fahrrad gestohlen

LPI-NDH: Fahrrad gestohlen

Artern - Nach einem Fahrraddiebstahl, der sich am Donnerstagabend, gegen 19.30 Uhr, in Artern ereignet hat, sucht die Polizei Zeugen. Ein Mann stellte sein Fahrrad vor dem Einkaufsmarkt in der Rudolf-Breitscheid-Straße ab und ging einkaufen. Als er zu seinem Rad zurückkehren wollte, war das blau-orangefarbene Fahrrad verschwunden. Bei dem Dieb soll es sich um einen ca. 1,80 m großen Mann gehandelt haben, der mit dem Fahrrad in Richtung Stadtmitte davon fuhr. Der Täter trug eine schwarze Arbeitshose mit weißen Applikationen und eine schwarze Jacke. Er hatte eine Glatze. Hinweise bitte an die Polizei Sondershausen unter der 03632/6610.

