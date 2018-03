Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Fahrradfahrerin kollidiert ...

LPI-NDH: Fahrradfahrerin kollidiert mit Pkw

Nordhausen - Eine 51-jährie Fahrradfahrerin befährt am 31.03.2018, gegen 06:50 Uhr, die Straße "An der Bleiche" in Nordhausen. Auf Grund der schadhaften/buckeligen Fahrbahndecke und der Witterung verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrrad. In der weiteren Folge fuhr sie gegen einen, am Fahrbahnrand parkenden, Nissan. Die Fahrradfahrerin blieb zum Glück unverletzt. Der entstanden Sachschaden wird auf ca. 500,- Euro geschätzt.

