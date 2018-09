Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Fahrräder entwendet - ...

LPI-NDH: Fahrräder entwendet - Zeugen gesucht!

Ilfeld - In der Nacht vom 31.08. - 01.09.18 wurden am Neanderplatz in Ilfeld zwei Fahrräder entwendet. Diese waren an einem dort abgeparkten PKW mit Fahrradträger befestigt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Nordhausen unter 03631-96-0.

