Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Fahrräder geklaut

LPI-NDH: Fahrräder geklaut

Nordhausen - Von Freitag zu Samstag wurde durch Unbekannte aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses Am Frauenberg ein graues Citybike der Marke Giant entwendet. Um an Dieses zu gelangen, wurde die Kellertür aufgebrochen. Das Rad hat einen Wert von etwa 350,- Euro.

In einem Mehrfamilienhaus in der Wolfstraße kam es im Zeitraum vom 12.09 bis 29.09 zum Diebstahl eines Mountainbikes der Marke Giant, Farbe weiß-blau. Auch hier wurde die Kellertür gewaltsam geöffnet, um so an das Beutegut zu gelangen.

