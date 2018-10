Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Fahrt unter ...

LPI-NDH: Fahrt unter Alkoholeinfluss festgestellt

Nordhausen - Die Beamten der Polizeiinspektion Kyffhäuser kontrollierten am 13.10.2018 um 18:15 Uhr in Kirchengel den Führer eines Transporters. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit und der Durchführung eines freiwilligen Atemalkoholtestes wurde ein Ergebnis von 1,61 Promille festgestellt. Der Fahrer musste die Beamten in das DRK Krankenhaus in Sondershausen zur Blutentnahme begleiten. Im Anschluss wurde sein Führerschein sichergestellt und eine Anzeige gefertigt.

