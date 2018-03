Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Fahrt unter Alkoholeinfluss

LPI-NDH: Fahrt unter Alkoholeinfluss

Mühlhausen - Am späten Freitag Abend gegen 23:30 Uhr wurde eine 62-jährige Opel-Fahrerin in der Brunnenstraße angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein in der weiteren Folge in der Polizeidienststelle durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 0,74 Promille. Gegen die Frau wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Des weiteren muss sie mit einem Fahrverbot rechnen.

