Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Fahrt unter Einfluss ...

LPI-NDH: Fahrt unter Einfluss berauschender Mittel

Ebeleben - In den Nachtstunden von Dienstag, den 02.10.2018, auf Mittwoch, den 03.10.2018, kontrollierten Polizisten einen Pkw Ford in der Sondershäuser Straße in Ebeleben. Im Rahmen der Kontrolle wurde mit dem 30-jährigen Fahrer ein Drogenschnelltest durchgeführt. Dieser verlief positiv. Mit dem Fahrer wurde anschließend eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und Anzeige gegen den Fahrzeugführer erstattet.

OTS: Landespolizeiinspektion Nordhausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126723 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126723.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Kyffhäuser Telefon: 03632 6610 E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx