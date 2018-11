Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Fast mit Streifenwagen ...

LPI-NDH: Fast mit Streifenwagen kollidiert

Bad Frankenhausen - Am 24.11.18 gegen 13:00 Uhr fiel den Beamten in Bad Frankenhausen in der Klosterstraße ein PKW VW aufgrund seiner auffälligen Fahrweise auf. Der Funkwagen befuhr die Klosterstraße in Richtung Anger. Hier kam dem Funkwagen mittig auf der Fahrbahn der PKW entgegen und wich kurz vor dem Zusammenstoß wieder nach rechts aus. Der Funkwagen wurde gewendet. Während der Nachfahrt fuhr der PKW die Klosterstraße weitere drei Mal mittig in Folge eines typischen "Schlenkers". Die Anhaltung des Pkw erfolge auf Höhe der Ampel Kyffhäuserstraße / Klosterstraße. Schon beim Öffnen des Fensters wurde starker Alkoholgeruch bei der 61 jährigen Fahrzeugführerin wahrgenommen. Beim Aussteigen aus dem PKW torkelte sie über die Straße. Nur durch das schnelle beherzte Eingreifen der Beamten, konnte ein Sturz auf den Asphalt verhindert werden. Trotz mehrerer Versuche war aufgrund der augenscheinlich starken Alkoholisierung ein Atemalkoholtest nicht möglich. Im Anschluss wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Noch während des Einsatzes ging über den Notruf eine Meldung zu einer Unfallflucht in Bad Frankenhausen ein. Es wurde angeben, dass kurz vor 13:00 Uhr in der Zinkestraße ein PKW VW einen PKW Mercedes beim Abbiegen leicht touchiert hat und anschließend die Unfallstelle verlassen hat. Die anschließenden Ermittlungen ergaben, dass es sich um dieselbe Kraftfahrerin handelte, welche kurz danach durch die Beamten festgestellt wurde.

