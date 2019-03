Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Feststellung ...

LPI-NDH: Feststellung Trunkenheitsfahrten im Bereich

Nordhausen - Am Samstagabend, gegen 21:43 Uhr wurde in Nordhausen in der Parkallee ein 43- jähriger Fahrzeugführer eines VW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der durchgeführte Drogentest verlief positiv. Daraufhin wurde eine Blutentnahme im SHK durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Während einer Kontrolle gegen 22:30 Uhr in Nordhausen in der Harzstraße wurde ein weiterer Verkehrsteilnehmer festgestellt, dem ebenfalls nach der Kontrolle die Weiterfahrt mit seinem PKW BMW untersagt wurde. Bei dem 27- jährigen Fahrzeugführer erbrachte der durchgeführte Atemalkoholtest einen Wert von 0,92 Promille.

