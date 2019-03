Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Firmentransporter aufgebrochen

LPI-NDH: Firmentransporter aufgebrochen

Ellrich - In der vergangenen Nacht meldete sich ein Anwohner in Ellrich bei der Polizei und teilte mit, dass sich gegen 00.30 Uhr mehrere Personen auf einem Firmengelände in der Straße Engelsburg an Fahrzeugen zu schaffen machen. Die hinzugerufenen Polizisten konnten feststellen, dass die Unbekannten tatsächlich die Hecktür eines Transporters aufgebrochen hatten. Aus dem Firmenfahrzeug nahmen die Diebe Werkzeuge im Wert von mehreren hundert Euro mit. Die Täter sollen dann mit einem dunklen Kombi geflüchtet sein. Die Fahndungsmaßnahmen nach dem Fluchtfahrzeug blieben bislang erfolglos. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder deren Fahrzeug machen können.

OTS: Landespolizeiinspektion Nordhausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126723 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126723.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 961503 E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx