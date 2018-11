Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Folgenschwerer Verkehrsunfall

LPI-NDH: Folgenschwerer Verkehrsunfall

Nordhausen - Am Abend des 23.11.2018 ereignete sich an der Kreuzung von Jahnstraße und Förstemannstraße in Nordhausen ein folgenschwerer Unfall. Der 32-jährige Fahrer eines VW Golf befuhr hier die Förstemannstraße aus Richtung August-Bebel-Platz in Richtung Jahnstraße. Die 28-jährige Fahrerin eines weiteren VW Golf befuhr gleichzeitig die Jahnstraße aus Richtung der Leimbacher Straße. An der Kreuzung der beiden Straßen missachtete dann der 32-jährige die Vorfahrt der 28-Jährigen. Bei dem folgenden Zusammenstoß verletzte sich die Frau leicht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 30.000 Euro. Die Kreuzung war für Stunde voll gesperrt.

