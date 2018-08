Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Frau bei Unfall verletzt

LPI-NDH: Frau bei Unfall verletzt

Ellrich - Eine 28-jährige Autofahrerin beabsichtigte am Dienstagnachmittag von einem Parkplatz in der Lindenstraße auf die Lindenstraße aufzufahren. Hierbei kollidierte sie mit einem Opel Astra, dessen Fahrer auf der Lindenstraße in Richtung Ravenstraße unterwegs war. Die 28-Jährige wurde leicht verletzt, die 83-jährige Unfallgegnerin blieb unverletzt. An den Autos entstand ein Schaden von ca. 6000 Euro.

