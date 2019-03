Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Frau nach Unfall im ...

LPI-NDH: Frau nach Unfall im Krankenhaus

Sollstedt - #Bei einem Unfall ist am Donnerstagnachmittag eine Frau in Sollstedt schwer verletzt worden. Die 20 Jahre alte Fahrerin eines Opel befuhr die Straße am Alten Friedhof und beabsichtigte, auf die Halle-Kasseler-Straße aufzufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten Renault, der auf der Halle-Kasseler-Straße unterwegs war. Die 62-jährige Renault-Fahrerin wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Straße musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf ca. 12000 Euro.

